Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не нарваться на аферистов при планировании путешествия

Турэксперт Мкртчян: отдых лучше планировать через надежного туроператора

close
100%
Shutterstock

Планирование отдыха через надежного туроператора позволит защититься от аферистов. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, лучше всего обращаться в проверенное турагентство, которое знакомо вам или вашим близким. При этом ориентироваться на отзывы в интернете эксперт не советует.

В случае самостоятельного планирования путешествия билеты рекомендуется приобретать только на официальных и проверенных сайтах. Мкртчян предупредил, что на российских сайтах нет возможности купить билеты на внутренние направления зарубежных стран.

«Если вы хотите купить билет на поезд Рим-Париж или на самолет Лондон-Париж, вам придется их смотреть на сайтах иностранных перевозчиков. Но если карты зарубежного банка нет, а российскую там не принимают, оплатить покупку вы не сможете. Поэтому здесь мы снова возвращаемся к турагентствам», — добавил он.

В пресс-службе сервиса Авиасейлс по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на июль выросла на 22% в годовом выражении, до 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения) — 8% всех авиабилетов. Туристы планируют провести на отдыхе в среднем 10 дней.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус гостиницы в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами