Россиянам рассказали, как не нарваться на аферистов при планировании путешествия

Планирование отдыха через надежного туроператора позволит защититься от аферистов. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, лучше всего обращаться в проверенное турагентство, которое знакомо вам или вашим близким. При этом ориентироваться на отзывы в интернете эксперт не советует.

В случае самостоятельного планирования путешествия билеты рекомендуется приобретать только на официальных и проверенных сайтах. Мкртчян предупредил, что на российских сайтах нет возможности купить билеты на внутренние направления зарубежных стран.

«Если вы хотите купить билет на поезд Рим-Париж или на самолет Лондон-Париж, вам придется их смотреть на сайтах иностранных перевозчиков. Но если карты зарубежного банка нет, а российскую там не принимают, оплатить покупку вы не сможете. Поэтому здесь мы снова возвращаемся к турагентствам», — добавил он.

В пресс-службе сервиса Авиасейлс по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на июль выросла на 22% в годовом выражении, до 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения) — 8% всех авиабилетов. Туристы планируют провести на отдыхе в среднем 10 дней.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус гостиницы в Турции.