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Ребенок нашел под кроватью голого мужчину, который надел его трусы

В Великобритании мальчик обнаружил под кроватью мужчину в одних трусах

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Shutterstock/Ground Picture

В Британии вынесли приговор 28-летнему мужчине, которого мальчик нашел под своей кроватью в одних трусах. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в графстве Кент, в Хэллоуин. Мать с детьми вышли из дома, чтобы попросить у соседей конфет. Вернувшись в дом, они заметили открытые окна и двери. Помимо этого, неизвестный разбросал вещи и оставил свою мокрую одежду.

Семья решила, что это ограбление и вор уже сбежал, поэтому сказала детям идти спать. После этого один из мальчиков обнаружил преступника у себя под детской кроватью. При этом на неизвестном были трусы самого ребенка, мужчина находился под действием наркотиков.

Во время заседания суда было установлено, что мужчина не взламывал дверь, так как мать семьи сказала, что могла оставить ее открытой. Помимо этого, преступник ничего не украл.

В результате мужчину приговорили к 2,5 года тюремного заключения. После произошедшего семья переехала из этого дома из-за пережитого детьми стресса.

Ранее в Петербурге голый мужчина разгромил несколько автомобилей и сломал шлагбаум.

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