Эксперты назвали основные способы борьбы с борщевиком на дачном участке

Борщевик — это одно из самых опасных растений, с которым могут столкнуться владельцы загородных участков. Есть несколько основных методов борьбы с борщевиком, в том числе высадка заменяющих культур и подрезание корней, выяснила Общественная Служба Новостей.

Дачникам советую подрезать корневища отдельных растений, причем делать это на глубине ниже 10 см. Позже нужно будет снова сделать это в середине лета. Также специалисты советуют использовать укрывные материалы. К примеру, накрывать участок с опасным растением черной полиэтиленовой пленкой или геополотном.

Борщевик следует постоянно скашивать, после чего проводить глубокую вспашку и дискование участка. Затем рекомендуется засадить землю замещающими культурами — это могут быть злаковые, бобовые и даже картофель.

Также для уничтожения борщевика специалисты советуют применять гербициды и их баковые смеси. Растения рекомендуется обрабатывать с начала отрастания пои высоте от 15 до 35 см до начала цветения.

Эксперты подчеркивают, что борщевик очень опасен и может нанести серьезный вред здоровью человека, контакт с его соком приводит к появлению болезненных и долго незаживающих ожогов. При борьбе с ним нужно надевать спецодежду: водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые перчатки, сапоги и защитные очки. Также следует использовать респиратор, чтобы защитить органы дыхания. Работать можно лишь в пасмурные дни, а после следует промыть открытые участки тела водой с мылом. При появлении ожогов и других симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

Напомним, за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей. Причем в некоторых регионах штраф за Борщевик Сосновского намного выше, к примеру, в Москве, где граждан могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, юрлиц — на 700 тыс. рублей.

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