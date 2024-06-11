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Россиянам рассказали, как подготовить домашних животных к перелету

Ветеринар Сиротина: питомцев важно приучить к переноске до перелета

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Depositphotos

Домашних животных важно заранее приучить к переноске, чтобы они комфортно себя чувствовали во время перелета. Об этом kp.ru рассказала ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, в переноску нужно положить плед, игрушки и лакомства, чтобы ускорить процесс привыкания.

«Если летите за границу, нужно чипирование, прививки импортными вакцинами, возможно — карантин и бронирование специальной карантинной комнаты в месте прилета. Всю эту информацию можно найти на сайте посольств. В пределах России обязательное условие — прививка от бешенства и карантин 30 дней с того момента, как ее поставили. И ветпаспорт», — продолжила эксперт.

Пройти осмотр в ветеринарной клинике необходимо за 14 дней до перелета, врачи должны будут сделать пометку в ветпаспорте о том, что питомец здоров. У ветеринара также можно выяснить, нужно ли давать животному успокоительные, добавила Сиротина.

В день перелета она советует не кормить питомца, однако, обязательно взять с собой воду. В самолете важно следить за состоянием питомца, чтобы ему не было холодно или жарко, заключила специалист.

Зоопсихолог Марина Жеребилова до этого говорила, что готовить животное к полету на самолете нужно начинать заранее. По ее словам, особое внимание следует уделить сильному шуму — звуки авиационных двигателей следует начать включать питомцу за неделю до вылета.

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