В Омской области подростки осквернили памятник героям ВОВ, разрисовав его

Подростков из Омской области подозревают в осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Медвежье. По версии следствия, несовершеннолетние изобразили на плитах оскорбительные символы. Помимо этого, они оставили оскверняющие надписи, после чего скрылись.

«Благодаря активным согласованным действиям следователей и полицейских подозреваемые были задержаны в течение суток», – сообщается в публикации.

Подозреваемыми оказались два 17-летних юноши, которые недавно закончили школу. На данный момент оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. В рамках статьи фигурант подобного дела может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства и мотивы подозреваемых.

Ранее женщины осквернили памятник Жукову в центре Москвы.