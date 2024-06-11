Психиатр рассказал, какая зависимость чаще всего разрушает семьи

Игорные заведения формируют у людей тяжелую зависимость, которая чаще других приводит к разрушению семей. Казино создают для игроков комфортные условия, что постепенно втягивает посетителей в игру, рассказал главврач клиники, психиатр Василий Шуров.

На комфорт гостей казино влияют такие условия, как выпивка, еда, зоны отдыха. При этом чаще всего часов в таких заведениях нет, чтобы человек не мог контролировать время, отметил Шуров. Сегодня в них также создают так называемые «зоны семейного отдыха», куда можно приходить с детьми. По мнению психиатра, это очень опасно, так как делает из ребенка игромана.

«Это очень печально, потому что за семейный отдых выдают формирование страшной и тяжелой зависимости, дающей самый большой процент суицидов и самый большой процент разрушенных, разоренных семей», — подчеркнул он.

Все те же опасные факторы есть у онлайн-казино, которые, ко всему прочему, создают у молодежи обманчивое мнение, что им не нужно ничего делать для хорошего заработка.

«Это поощряют онлайн-казино: не надо работать, учиться, ведите себя как дебилы, и у вас будет очень много денег», — подчеркнул Шуров.

Казино, в том числе в формате онлайн, деструктивно действуют на семьи и психику людей, приравнивать такой досуг к семейному отдыху ни в коем случае нельзя, заключил психиатр.

Психологи подчеркивают, что игромания такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм. Причем больные имеют высокий риск общественной опасности и нанесения себе вреда, поэтому их лечение возможно лишь в стационаре. Зачастую они попадают к врачу уже в остром аффективном состоянии.

Врач-психиатр ранее рассказал, как лечат игровые зависимости.