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Названы профессии, которые россияне считают неоправданно высокооплачиваемыми

RT: зарплаты депутатов и айтишников россияне считают неоправданно высокими

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Depositphotos

Многие россияне считают неоправданно высокими зарплаты депутатов – об этом заявили 17% участников соответствующего опроса. Второй самый популярный ответ – специалисты IT-сектора (13%), передает RT результаты исследования.

Третье место в рейтинге неоправданно высокооплачиваемых профессий заняли госслужащие (8%). Далее идут руководители и директора (по 7%), менеджеры и футболисты (по 5%).

Артистов в этот список включили 4% опрошенных, блогеров – 3%. Кроме того, респонденты называли риелторов, юристов, маркетологов, бьюти-мастеров, сотрудников правоохранительных органов. О том, что любой труд должен оплачиваться хорошо заявили лишь 3% опрошенных.

В исследовании сервиса SuperJob участвовали 1,6 тыс. работающих человек из разных регионов России.

Напомним, средняя зарплата в России в июне составила 64 820 рублей. Самые щедрые работодатели, которые чаще всего готовы предложить зарплату на уровне полмиллиона рублей, относятся к сфере информационных технологий (50 тыс. вакансий), розничной торговле (28 тыс.) и финансовому сектору (почти 27 тыс.)

Экономист ранее назвал последствия анонсированного повышения МРОТ для россиян.

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