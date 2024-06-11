В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что 11 июня зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, под ударами оказалась инфраструктура в городе Никополе и Марганцевой общине.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал Лысак, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции потребовали мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске.