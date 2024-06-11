На Чукотке размыло участок дороги в районе ручья Каменушка

Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино в Чукотском автономном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Чукотского района.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел на 27-м километре упомянутой трассы. Причиной послужили скопление большого количества талой воды и ночные перепады температуры воздуха до минусовых значений, в результате которых образовалась «снежная шуга». Именно она и забила водопропускную трубу в районе ручья Каменушка.

«Талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна», — уточнили в администрации муниципалитета.

Впоследствии на место были направлены четыре самосвала, два погрузчика и один водовоз. Сейчас на размытом участке дороги работают сотрудники профильных служб, которым предстоит ликвидировать последствия инцидента и восстановить трассу.

28 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к 2 июня 20% территории страны все еще будут покрыты снегом. Как он сказал, в первые дни лета снежный покров сохранится в Чукотском автономном округе и на севере Красноярского края. Аналогичная картина будет наблюдаться в Уральском федеральном округе.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре уровень воды в реке Обь достиг критической отметки.