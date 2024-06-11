В Буйнакске из-за отравления перевели на карантин детские учреждения

После массового отравления в Буйнакске все детские учреждения будут закрыты на карантин. Такое решение было принято после совещания с участием главы Дагестана Сергея Меликова, как сообщается в Telegram-канале его администрации.

Организован оперативный штаб, в который включены городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно причиной отравления стала вода из водопровода. Пробы воды были взяты для анализа в лаборатории, и после получения результатов будут приняты дополнительные меры, включая очистку.

Администрации города поручено поставить на карантин все детские учреждения и усилить работу с населением. В ответ на вспышку заболевания в город была направлена бригада эпидемиологов и инфекционистов РЦИБ. В Буйнакске начато фагирование интести-бактериофагом и проведена вакцинация от гепатита А. По указанию главы республики Минпромторг организовал доставку чистой воды.

По информации Следственного комитета, более 270 человек отравились водой из-под крана в Буйнакске, из них 30 были госпитализированы. К вечеру 10 июня число госпитализированных увеличилось до 84.

Состояние пациентов улучшается после начала лечения. Некоторые пациенты хотели выписаться, но медики настаивают на продолжении наблюдения хотя бы на протяжении суток.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы).

В Дагестане регулярно происходят случаи массовых отравлений. Глава региона Сергей Меликов заявил в 2021 году, что «условия жизни значительной части жителей не соответствуют минимальным стандартам цивилизации», отметив, что «большая часть жителей лишена качественного водоснабжения и живет без нормальной канализации».

Ранее в Саратове ребенок отравился рыбными консервами.