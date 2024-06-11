В РФ зафиксировали перебои с выдачей льготных лекарств больным рассеянным склерозом

Жители РФ, страдающие рассеянным склерозом, пожаловались на проблемы с поставками как минимум четырех необходимых им лекарственных препаратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на несколько пациентских организаций.

В частности, не во всех регионах страны у людей есть возможность бесплатно получить препарат с действующим веществом сипонимод. Данное лекарство используют для предотвращения развития вторично-прогрессирующего рассеянного склероза.

По информации журналистов, в том числе подобная ситуация наблюдается в Ярославской области и Республике Башкортостан. Как рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов, сейчас у больных нет льготного доступа к сипонимоду.

Кроме того, авторы статьи обратили внимание на ограничение в РФ выдачи препарата с действующим веществом офатумумаб. То же касается иммуносупрессивных лекарственных средств с действующими веществами натализумаб и финголимод.

Больные могут купить их в аптеках, но не получить по льготным рецептам. В материале отмечается, что средняя стоимость сипонимода и финголимода в зависимости от дозировки и производителя составляет 5–114 тыс. рублей и 3,6–105,1 тыс. рублей соответственно. Цены на офатумумаб варьируются от 95 до 120 тыс. рублей, а натализумаб продают за 42,3–44 тыс. рублей.

Из комментария министерства здравоохранения РФ следует, что в 2023 и 2024 годах ведомство закупило все необходимые препараты для людей с рассеянным склерозом. В прошлом году их поставки были осуществлены на 100%, говорится в заявлении.

«Поставки препаратов для лечения рассеянного склероза в 2024 году проводятся сейчас», — добавили в министерстве.

В свою очередь, ВСП направил в ведомство письмо с просьбой расширить список лекарств для пациентов с рассеянным склерозом, которые должны выдаваться им бесплатно. Представители союза пояснили, что у людей уже должен быть льготный доступ к препаратам с действующими веществами сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Но их выдача все еще не началась, подчеркнули в организации.

Ранее ученые выяснили, потребление какой пищи снижает риск развития рассеянного склероза.