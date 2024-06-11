Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья из Самары обратилась к врачам из-за бутылки опасной питьевой воды

Жительница Самары выпила природной питьевой воды и получила ожог полости рта

close
100%
Shutterstock

В Самаре женщина получила химический ожог полости рта, попробовав воду «Легенда Байкала». Об этом сообщается в Telegram-канале «Воронцова вещает».

На днях местная жительница заказала на дом несколько бутылок природной питьевой воды «Легенда Байкала» объемом 750 мл. На каждой крышке была указана дата изготовления — 11 апреля этого года, а хранить воду, как говорилось на этикетке, можно в течение 24 месяцев. 9 июня заказчица, а также ее муж и маленький ребенок попробовали воду и почувствовали жжение во рту и горле.

На следующий день все члены семьи испытали ухудшения самочувствия из-за непроходящего чувства жжения во рту и першения в горле, а также расстройства ЖКТ. Пострадавшие обратились к врачу, а затем — в региональный следственный комитет с заявлением о проведении проверки.
 
«Сейчас о ЧП уведомляем магазины, а другие члены семьи ждут скорую», — рассказал адвокат Евгений Архангельский.

В СУ СК по Самарской области эту информацию пока не комментировали.

Ранее СК возбудил дело из-за массового отравления водой в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами