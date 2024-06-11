Семья из Самары обратилась к врачам из-за бутылки опасной питьевой воды

В Самаре женщина получила химический ожог полости рта, попробовав воду «Легенда Байкала». Об этом сообщается в Telegram-канале «Воронцова вещает».

На днях местная жительница заказала на дом несколько бутылок природной питьевой воды «Легенда Байкала» объемом 750 мл. На каждой крышке была указана дата изготовления — 11 апреля этого года, а хранить воду, как говорилось на этикетке, можно в течение 24 месяцев. 9 июня заказчица, а также ее муж и маленький ребенок попробовали воду и почувствовали жжение во рту и горле.

На следующий день все члены семьи испытали ухудшения самочувствия из-за непроходящего чувства жжения во рту и першения в горле, а также расстройства ЖКТ. Пострадавшие обратились к врачу, а затем — в региональный следственный комитет с заявлением о проведении проверки.



«Сейчас о ЧП уведомляем магазины, а другие члены семьи ждут скорую», — рассказал адвокат Евгений Архангельский.

В СУ СК по Самарской области эту информацию пока не комментировали.

Ранее СК возбудил дело из-за массового отравления водой в Дагестане.