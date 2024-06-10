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Почти 90 тыс. деревьев высадили участники акции «Сад памяти» в новых регионах

В новых регионах высадили почти 90 тыс. молодых деревьев в рамках акции «Сад памяти»

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Пресс-служба АНО «Сад памяти»

Весной этого года в новых регионах России участники акции «Сад памяти» высадили почти 90 тысяч молодых деревьев, сообщили организаторы акции.

В будущем такое количество деревьев нейтрализует около 1,3 млн объема CO2. На озелененных территориях площадью в 100 га продолжится работа по уходу за живыми памятниками.

Высаженные деревья «Сада памяти» — это вклад новых регионов в весеннюю лесовосстановительную кампанию страны.

«Комитетом проведено 23 мероприятия по высадке деревьев и кустарников, в которых приняли участие порядка 1000 человек. Всего высажено более 30 тысяч сеянцев, саженцев хвойных и лиственных пород на площади порядка 10 га», – рассказал председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

Еще около 50,5 тысяч деревьев за весну посадили в ЛНР. Около полутора тысяч деревьев – это вклад Херсонской области в экологию страны. Более 450 саженцев лесных культур – рябины, сирени, черемухи, осины, жасмина и липы – за весну высадили в Запорожье.

С осени здесь начнется новый этап лесовосстановления в рамках проекта «Сохраним лес». Традиционно «зеленая волна» прокатится не только по новым регионам, но и по всей стране.

Всего в течение 2024 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируется лесоустройство на площади в сотни тысяч га.

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