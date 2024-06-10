Медведь вломился в дом пенсионерки и съел ее

В штате Калифорния медведь барибал напал на пожилую женщину в ее доме. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В калифорнийском Даунивилле черный медведь барибал съел пенсионерку, хищник разодрал пожилой женщине шею, спасти ее не удалось. Животное несколько дней питалось останками женщины прямо в доме.

По словам соседей, американка часто подкармливала бездомных кошек и выбрасывала мусор на лужайку перед домом. Медведь уже забредал к ней на участок, привлеченный запахом отходов, в первый раз женщине удалось прогнать незваного гостя, ударив его по носу. Вторая встреча с хищником закончилась трагически.

«Черные медведи не представляют непосредственной опасности. Но если они начинают воспринимать наши дома как легкий источник пищи, то теряют естественный страх перед людьми и становятся все смелее», — сообщил сотрудник департамента рыбных и природных ресурсов штата Питер Тайра.

Ранее на Сахалине медведь напал на мужчину на дачном участке.