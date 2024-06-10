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СМИ сообщили о взрыве в Миргороде на Украине

«Страна.ua»: в Миргороде на Украине произошел взрыв

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В Миргороде Полтавской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области», — говорится в публикации.

О взрыве в Харькове сообщает украинское издание «Общественное».

До этого стало известно, что взрывы произошли в центральной части контролируемого властями Украины города Херсона, об этом заявил глава местной администрации Роман Мрочко.

10 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подпольщики сообщили о взрывах в Юнаковке в Сумской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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