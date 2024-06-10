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В Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении сына-инвалида

Полицейские из Перми избили недееспособного юношу на глазах у его родителей

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Global Look Press

В Пермском крае пьяные полицейские избили недееспособного юношу на глазах у его родителей. О произошедшем мать пострадавшего рассказала изданию 59.RU.

По словам Гуллины Ширвановой, ее 22-летнего сына, имеющего инвалидность, избили сотрудники правоохранительных органов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Жительница поселка Октябрьский утверждает, что неизвестные в гражданском, которые искали некого Ислама, разбудили ее и ее близких после полуночи 14 мая. Мужчины угрожали выломать дверь и утверждали, что они «из уловного розыска».

«Они оба были пьяными. Для меня это вообще незнакомые люди. Они кричали, что им нужен какой-то Ислам, но у нас не живет такой. Моего сына зовут Илдус. Я убежала обратно в дом и закрыла железную дверь. Но мужчины не уходили. Они буквально выдернули деревянную дверь в сени и стали ломиться в железную дверь дома...Когда сломать железную дверь не получилось, они стали ходить вокруг дома», — рассказала о события той ночи женщина.

В итоге незваным гостям все же удалось проникнуть в дом через подвал. Гуллина рассказывает, что в тот момент она позвонила в полицию, и на вызов приехал участковый Габдулла Суфиев. Он попросил впустить его, и хозяйка открыла дверь, но в итоге полицейский просто сбежал, а в помещение ворвались двое незнакомцев и стали избивать сына женщины. Илдус имеет инвалидность второй группы и признан недееспособным из-за серьезного ДТП, в которое он попал еще в 2014 году и получил открытую черепно-мозговую травму.

«Из-за страшных травм за сыном надо ухаживать как за ребенком. Он вообще безобидный, беззащитный человек. Те двое мужчин били его по голове, это была не драка, а избиение...Отпугнуть их смог только мой муж, он схватил нож и потребовал оставить сына в покое. Те двое отступили», — отметила мать пострадавшего.

По некоторым данным, нападавшими оказались полицейские из Перми, однако в ночь происшествия они так и не показали хозяевам дома никаких служебных документов. После избиения у сына Гуллины начались головные боли, и он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение головного мозга. С 24 мая по 4 июня молодой человек лечился у травматолога.

В ГУ МВД Прикамья сообщили, что по факту произошедшего в УМВД России по Перми проводится служебная проверка.

В Пермском крае сотрудник ДПС избил водителя при задержании и попал на видео.

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