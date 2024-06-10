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В Харькове сообщили о взрыве

В Харькове сообщили о взрыве, в регионе действует воздушная тревога

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине в Харькове сообщили, что в городе произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

При этом в регионе действует воздушная тревога. Другие подробности произошедшего не приводятся.

До этого национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила, что в Харькове введены аварийные отключения света. Причиной назвали технические осложнения в магистральной сети. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» также сообщила, что с 16:00 до 22:00 по всей территории Украины будут применяться графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

По информации компании, в Сумской области восстановлено питание всех потребителей, обесточенных ночью по техническим причинам. На утро 10 июня из-за непогоды в стране были обесточены 10 населенных пунктов в двух областях.

Там добавили, что в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы в страну импортировали почти 25 тыс. МВт*ч электроэнергии.

Ранее Киев вышел за лимиты потребления энергии.

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