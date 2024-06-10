Школьница потеряла сознание и умерла во время «Веселых стартов»

В Челябинске 13-летней девочке стало плохо во время «Веселых стартов», она потеряла сознание и упала с высоты своего роста, соревнования проводились в школьном лагере. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в челябинском лицее № 95, 13-летняя школьница участвовала в командных состязаниях «Веселые старты», во время бега девочке стало плохо, она потеряла сознание и упала. На место была вызвана скорая помощь, откачать ребенка пытались врач лагеря и преподаватель физкультуры. Медики, прибывшие на вызов, спасти пострадавшую не смогли.

По данным URA.ru, девочка несколько лет занималась спортом, в соревнованиях принимала участие не в первый раз.

До этого сообщалось, что в Пермском крае скончался 14-летний мальчик после тренировки по хоккею. Во время тренировки ребенок пожаловался на плохое самочувствие. Подростка госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

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