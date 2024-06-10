Отец с пятилетним сыном застряли на крутом склоне в горах Сочи

Помощь спасателей понадобилась в Сочи мужчине и пятилетнему ребенку, застрявшим на крутом склоне в Адлерском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Кубань-СПАС».

Отец с маленьким сыном отправились на прогулку по лесу в районе Форелевого хозяйства, но не рассчитали силы, и зашли на опасный участок с очень крутым уклоном. Они не смогли спуститься с горы самостоятельно и обратились в экстренные службы.

Спасатели, прибывшие на вызов, с помощью лебедок и специального снаряжения помогли семье спуститься со склона. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Магадане школьник застрял в грязи возле дома, когда играл с друзьями. Трое 10-летних школьников бегали по площадке, когда один из них застрял в грязи почти по пояс. Друзья не смогли вытащить школьника из ловушки, не растерялись и позвонили в экстренные службы. Спасатели с помощью веревок вытянули ребенка на сухой участок. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее двое школьников по пояс увязли в грязи в Иркутской области.