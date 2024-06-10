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В Москве строительная люлька обрушилась на автомобиль, есть пострадавшие

360.ru: в Москве два человека пострадали при обрушении строительной люльки

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве на Можайском шоссе строительная люлька обрушилась на автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Водителя в момент происшествия в салоне не было, передает 360.ru со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что двоих пострадавших осматривают врачи, на данный момент пока неизвестно, насколько у них серьезные травмы. Автомобиль, на который упала люлька, а также газовая труба получили повреждения. На место прибыли специалисты, детали и причины обрушения подъемного механизма уточняются.

До этого в Москве двое рабочих сорвались со строительной люльки, у которой порвались тросы, пострадавших госпитализировали.

Ранее строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве.

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