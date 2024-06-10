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Россиянка отдала 700 тыс рублей возлюбленному за вертолет, драку и выдуманные поминки

В Тюмени мужчина выманил у возлюбленной 700 тысяч рублей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Два года колонии получил житель Тюмени, который обманом выманил у женщины 700 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Россиянка познакомилась с мужчиной на популярном сайте еще в 2020 году, между ними завязалась переписка. Новый знакомый, представившийся Семеном, переехал жить в квартиру к возлюбленной и спустя некоторое время сообщил ей, что испытывает финансовые сложности.

Сначала он попросил у женщины 100 тысяч рублей якобы на поминки брата, затем выдумал, что на него напали неизвестные и начали вымогать деньги. Также сожитель выпрашивал деньги на покупку стройматериалов, заказ вертолета, долг за питание.

В общей сложности влюбленная женщина отдала ему более 700 тысяч рублей. Подозрения в обмане у нее закрались к концу февраля 2021 года, когда Семен не вернул взятых денег. Женщина обратилась к частному детективу, который выяснил, что возлюбленный тюменки — ранее судимый за изнасилование и кражу рецидивист, после этого россиянка написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда жителю Тюмени назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее вдова из Челябинска перевела «жениху» из Германии 5,5 млн рублей за два года переписки.

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