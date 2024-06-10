В Якутии вводится режим ЧС

Режим ЧС регионального характера вводят в Якутии из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики, передает РИА Новости.

«Глава республики Айсен Николаев поручил ввести в Якутии режим ЧС регионального характера», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что такая мера позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва.

С начала 2024 года в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального и регионального уровней в связи с паводком.

По информации мониторинга, на сегодняшний день в Якутии действует 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров, леса горят на территории 17 районов.

9 июня сообщалось, что в Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров.

3 июня, в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. По данным главы Бурятии Алексея Цыденова, с начала года в республике произошли пожары на общей площади 52 тыс. гектаров. Самая сложная обстановка была в Муйском районе, где горело более 30 тыс. гектаров лесной территории.

Ранее в лесничестве Ростовской области ликвидировали лесной пожар.