Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности, которая подстерегает на пляжах

Врач Неронов: на пляжах стоит остерегаться насекомых

close
100%
Costas Baltas/Reuters

На тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

«Поэтому нежелательно располагаться на пляже прямо на песке или камнях, даже если это галечный пляж, лучше устроиться на лежаке или как минимум подстелить полотенце. Для защиты от насекомых можно использовать средства в виде спреев или кремов», — посоветовал специалист.

Он также напомнил, что опасность для человека представляют ультрафиолетовые лучи, которые могут серьезно навредить кожным покровам.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого говорил, что некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению, поэтому при их приеме нужно избегать загара. По его словам, в инструкциях к препаратам всегда прописано, усиливают ли они чувствительность к солнцу.

Ранее врач рассказала, как загорать без вреда для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами