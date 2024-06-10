Россиян предупредили об опасности, которая подстерегает на пляжах

На тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

«Поэтому нежелательно располагаться на пляже прямо на песке или камнях, даже если это галечный пляж, лучше устроиться на лежаке или как минимум подстелить полотенце. Для защиты от насекомых можно использовать средства в виде спреев или кремов», — посоветовал специалист.

Он также напомнил, что опасность для человека представляют ультрафиолетовые лучи, которые могут серьезно навредить кожным покровам.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого говорил, что некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению, поэтому при их приеме нужно избегать загара. По его словам, в инструкциях к препаратам всегда прописано, усиливают ли они чувствительность к солнцу.

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