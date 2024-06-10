В Госдуме разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова заявила, что после случаев досмотра школьников на ЕГЭ комитетом будет разработан проект по изменению процедуры проведения экзамена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Казаковой, предложения по изменениям в проведении ЕГЭ будут внесены в весеннюю сессию и вынесены на общественное обсуждение.

В конце мая в воронежской школе №62 выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые снимали лифчики. Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку. По словам местной жительницы, в школе установили металлоискатель, который «реагировал на все». Как рассказала очевидица, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность, снимать пирсинг при нестерильных условиях. По ее словам, дети шли на экзамен в истерике и с дрожащими руками.

9 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в России в 2024 году подскочило количество мошеннических атак, связанных с единым государственным экзаменом.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, кто не сможет пересдать ЕГЭ в этом году.