Польский суд выдал европейский ордер на арест бежавшего в Белоруссию экс-судьи

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши, передает РИА Новости.

«Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — отмечается в публикации.

До этого бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил, что в США и Британии рассматривают возможность расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее в Германии зафиксировали рост преступлений против политиков.