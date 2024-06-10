В Набережных Челнах произошел пожар на территории ПЭК (Поволжской экологической компании). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На территории полигона произошло самовозгорание мусора и резины на площади 250 кв. м. На место происшествия прибыли пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого пожар в автосалоне на севере Москвы достиг 200 квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался в автосалоне рядом с Бутырским рынком.

В МЧС уточнили, что сначала площадь пожара составила 50 квадратных метров, но, по последним данным, она достигла 200 «квадратов». При этом сведений о пострадавших не поступало.

За несколько дней до этого на крыше жилого дома в Магадане во время ремонта взорвался газовый баллон. В инциденте никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее в Киевской области начался пожар на промышленном объекте.