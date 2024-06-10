СК завел дело из-за массового отравления водой в Дагестане

В Дагестане, где люди массово обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, стала известна причина отравления. Люди в городе Буйнакске употребляли водопроводную воду, возбуждено дело, сообщается в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент госпитализированы свыше 35 человек. У всех обнаружены симптомы кишечной инфекции.

«По данным следствия, в период с 7 по 10 июня 2024 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились жители города с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние. Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Инцидент произошел в Буйнакске. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции.

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