Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завел дело из-за массового отравления водой в Дагестане

Причиной массового отравления в Дагестане стала водопроводная вода

close
100%
Unsplash

В Дагестане, где люди массово обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, стала известна причина отравления. Люди в городе Буйнакске употребляли водопроводную воду, возбуждено дело, сообщается в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент госпитализированы свыше 35 человек. У всех обнаружены симптомы кишечной инфекции.

«По данным следствия, в период с 7 по 10 июня 2024 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились жители города с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние. Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Инцидент произошел в Буйнакске. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами