ВСУ обстреливают село в Белгородской области

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области в данный момент под обстрелом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Валуйский городской округ, село Новопетровка», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 30 человек, пострадавших при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области установили еще 30 защитных модульных конструкций. Губернатор Белгородской области добавил, что работы продолжатся. По его словам, оплачены более 220 конструкций.

8 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к столице региона.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.