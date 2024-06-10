Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреливают село в Белгородской области

МЧС: ведется обстрел села Новопетровка в Белгородской области

close
100%
YouTube

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области в данный момент под обстрелом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

«Ведется обстрел Валуйский городской округ, село Новопетровка», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 30 человек, пострадавших при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области установили еще 30 защитных модульных конструкций. Губернатор Белгородской области добавил, что работы продолжатся. По его словам, оплачены более 220 конструкций.

8 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к столице региона.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами