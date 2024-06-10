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В РФ изменят формат документа о высшем образовании

Фальков: Минобрнауки готовит новый формат документов о высшем образовании

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Global Look Press

Министр образования РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство готовит изменение формата документов о высшем образовании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Фалькова, из дипломов о высшем образовании исчезнут упоминания об образовательной степени — бакалавр, магистр или специалист. Вместо этого в дипломах будут указывать квалификацию и срок освоения программы. Также будет изменено и приложение к диплому.

Министр уточнил, что дипломы действующего образца не являются информативными для работодателя.

«Все, кто пока еще поступает на программы бакалавриата, получат дипломы, и рынок труда их точно так же будет распознавать и нормально реагировать», — пояснил Фальков в ходе встречи со студентами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российских студентов, которые окончат вузы по обновленной системе высшего образования, будут именовать специалистами.

Ранее Путин заявил о востребованности дипломов российских вузов за рубежом.

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