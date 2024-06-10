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В Москве и еще нескольких городах России ожидаются смерчи

Синоптик Шувалов: в средней полосе России на этой неделе могут быть смерчи

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Depositphotos

В течение ближайших двух-трех дней в нескольких городах России могут появиться смерчи. С вероятностью 20-30% атмосферные вихри ожидаются в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Резкое повышение температуры воздуха приводит к энергонасыщенности атмосферных процессов, из-за чего вероятность торнадо повышается, объяснил синоптик. Такие явления, по его словам, ожидаются в средней полосе страны, особенно в городах, на которых на несколько суток нависла «фронтальная зона». Днем в ней могут формироваться опасные кучево-дождевые облака – смерчи.

Средняя полоса России традиционно подвержена смерчам, отметил Шувалов. Он назвал эту часть территории «среднерусская аллея торнадо», объяснив, что она движется через Брянск в сторону Иваново чуть восточнее столицы.

«Самые сильные в конце XX века торнадо отмечались как раз в Ивановской области и на севере, северо-востоке Московской области», — добавил он.

По словам синоптика, в этой небольшой полосе «схлестываются» жаркие массы с юго-востока и северо-западный холод, что создает условия для формирования смерчей.

Напомним, в конце той недели на Челябинскую область и Башкортостан обрушился сильный торнадо, из-за которого в десяти населенных пунктах отключили электричество. Позже синоптики объяснили, что смерч образовался из-за значительных вертикальных и горизонтальных градиентов температуры, влажности и давления воздуха и рельефа местности.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей над морем.

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