Названы главные ошибки в домашнем уходе за кожей лица

Одной из главных ошибок при домашнем уходе за кожей лица является отсутствие очищения, в том числе, по утрам. Об этом RuNews24 рассказала управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова.

По ее словам, умывать лицо нужно два раза утром и вечером. При этом эксперт не советует умываться горячей водой, потому что это навредит ей. Специалист также рекомендует подбирать домашние уходовые средства с бьюти-экспертом или косметологом, чтобы они подходили коже и действительно работали.

«Также при домашнем применении очень опасны пилинги. Девочки думают, что они экономят, а потом страдают от того, что и розация появляется на лице, и пигментаиця, а еще хуже, если ожоги. Кислоты использовать дома без назначения врача-косметолога запрещено. И я также против гаджетов, которые продаются на маркетплейсах. Например, игольчатые ролики для лица. Их самостоятельное применение опасно», — добавила Мирзабекова.

Дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко до этого рассказала «Газете.Ru», что частое использование скрабов может способствовать проникновению инфекционных агентов и развитию воспалительного процесса.

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