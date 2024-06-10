В театральном комплексе в Иванове произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ, взорвался газовый баллон. На видеозаписи видно, как с крыши здания валит черный дым.

Информации о пострадавших не приводится.

До этого дептранс столицы сообщал, что движение транспорта в районе Бутырского рынка в Москве было перекрыто из-за пожара. Утром 10 июня на севере Москвы загорелся автосалон.

Также в Астрахани из-за короткого замыкания электрической сети загорелся сарай, в котором находились 48 кроликов. Пламя охватило два дома и хозпостройку на площади 155 квадратных метров. Всех животных удалось спасти.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре на складе на Новорижском шоссе в Подмосковье.