В Москве мать пыталась спасти подростка, но выпала из окна седьмого этажа вместе с ним

Стали известны подробности инцидента с выпадением из окна матери и ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина пыталась спасти молодого человека. В беседе с журналистами соседи рассказали, что женщине удалось схватить школьника за ноги. Однако она не смогла удержаться и вылетела в окно. Информация о том, почему члены семьи оказалась в такой ситуации, отсутствует.

На кадрах с места инцидента заметно, что на месте работают сотрудники МВД. Помимо полиции, на место прибыли представители следственного комитета. Они проводят все необходимые мероприятия.

Инцидент произошел на Крылатской улице. Оба пострадавших получили серьезные травмы при падении с седьмого этажа. Приехавшие на место медики спасти мать и сына не смогли.

Ранее в Новодвинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна.