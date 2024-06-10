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В Красноярском крае произошел разлив нефти

Прокуратура Красноярского края сообщила о разливе нефти в воды Нижней Тунгуски

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Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края сообщила о разливе нефти в воды бассейна Нижней Тунгуски. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в поселке Тура Эвенкийского района. Произошло загрязнение земельного участка на площади 200 кв. м вдоль трубопровода. Экспертиза показала, что нефтепродукты вместе с талыми водами попали реку.

«Получена информация о наличии иного места скопления нефтепродуктов в районе пересечения улиц Линейная и Дорожников п. Тура. По предварительной версии, причиной разлива послужила разгерметизация старого трубопровода», — говорится в сообщении.

Для предотвращения загрязнения в устье впадающего в реку ручья были установлены боновые заграждения. Ведется расчет причиненного ущерба.

«По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования, в том числе направленные на взыскание экологического ущерба. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц», — сообщили в прокуратуре.

До этого в Новороссийске из-за гидроудара произошел разлив нефти.

Ранее в Республики Коми нефтепродукты попали в реку.

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