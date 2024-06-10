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В доме Орловской области сгорел участник спецоперации

В Орловской области в своем доме заживо сгорел участник спецоперации

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Телеграм-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны»

В Орловской области заживо сгорел участник специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны».

Уточняется, что мужчина по имени Сергей Смирнов находился в своем доме в селе Навесное, когда там начался пожар. После случившегося дом оказался непригоден для жилья и восстановления. На опубликованных информационным порталом фотографиях видны уцелевшие стены и металлическая кровля. У погибшего остались жена и четверо детей.

7 июня сообщалось, что в Якутии мальчик получил серьезные ожоги из-за конфликта со своим сверстником. Инцидент произошел на детской площадке в селе Немцы. Восьмилетний местный житель по какой-то причине разозлился, не смог справиться с эмоциями и поджег зажигалкой футболку своему оппоненту.

3 июня в Москве припаркованный автомобиль Hyundai сгорел из-за подожженного тополиного пуха. Пожар произошел ночью в воскресенье во дворе дома по 2-й Фрунзенской улице. Огонь от подожженного пуха перекинулся на машину, из-за чего у Hyundai выгорел салон, задний фонарь и пострадала краска на кузове.

Ранее голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.

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