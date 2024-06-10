Синоптики: Москву накроют ливни, грозы и сильный ветер

На этой неделе погода в Москве будет неустойчивой, определять ее будут разные части атлантических циклонов. Пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и ветром, температура воздуха немного опустится, рассказала 360.ru главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Сегодня неделя начнется без грозы, но кратковременные дожди во второй половине дня местами все же пройдут. По температуре воздуха понедельник станет самым комфортным днем недели – она составит 25-26 градусов выше нуля. Предстоящей ночью пройдут дожди, температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем ожидается до +23…+28, при этом будет сильный ветер порывами до 17 м/с.

«В основной циклон вольется порция средиземноморского воздуха, поэтому атмосфера станет более неустойчивой, чем в понедельник, — добавила синоптик. — Завтра ждем кратковременные дожди и грозы в ночные часы, а днем кратковременные дожди и грозы. Дожди местами могут достигать стадии сильных».

Дожди, местами сильные, задержатся в столице до конца недели, не исключены грозы и даже град. В четверг слегка похолодает из-за холодного атмосферного фронта – температура воздуха не поднимется выше +23 градусов. В пятницу снова станет жарче, при этом снова пройдут дожди.

В субботу, 15 июня, интенсивность осадков снизится, однако небольшие дожди местами все же пройдут, заключила Позднякова.

Напомним, москвичей предупреждали, что на этой неделе ожидается восполнение нормы осадков на фоне дефицита, возникшего этой весной. Сегодня и завтра в столичном регионе ожидаются грозы, возможен град.

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