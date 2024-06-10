Россиянам назвали способы, которые помогут защититься от клещей в лесу

На прогулку в лес важно одевать светлую одежду, на которой легче будет заметить клещей. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала эпидемиолог Людмила Карань.

«Надо понимать, что клещи всегда ползут снизу вверх. Поэтому на прогулках необходимо позаботиться о правильной одежде — брюки у щиколотки должны плотно прилегать к ноге. <...> Осмотр себя и одежды поможет защищаться от клещей», — отметила эксперт.

При этом использования репеллентов может быть недостаточно, уточнила она. На длительную прогулку Карань советует обработать одежду акарицидным или репеллентно-акарицидным средством. По ее словам, концентрация отпугивающего клещей вещества в таких средствах гораздо выше, однако при правильном применении они не нанесут вреда человеку. Специалист добавила, что существует также специально разработанная одежда, в которой есть особые тканевые вставки для отпугивания паукообразных.

В мае Людмила Карань говорила, что после укуса клеща важно отправить его на лабораторное исследование, чтобы выяснить, передает ли он опасные заболевания. Она уточнила, что людям, проживающим в районе, где высока вероятность заражения клещевым энцефалитом, важно как можно скорее предпринять меры профилактики и обратиться в городскую клинику для получения противоклещевого иммуноглобулина.

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