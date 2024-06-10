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Врачи рассказали, кому больше всего грозит тепловой удар в жару

Кардиолог Орловский: диабетикам, пожилым и астматикам особенно опасна жара

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Shutterstock

В жаркий сезон важно следить за своим состоянием, чтобы не получить тепловой удар. Особенно это опасно для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе – болезнями сердца, диабетом или бронхиальной астмой, рассказал врач-кардиолог Дмитрий Орловский Общественной Службе Новостей.

Перегрев организма в душном помещении или на солнце приводит к упадку сил, вялости. Если вовремя не принять меры, начнутся головная боль и приступы тошноты. Сильный тепловой удар вызывает галлюцинации, бред, спутанность сознания.

В группе риска, по его словам, находятся люди с нарушенными механизмами терморегуляции организма. В их числе – дети, пожилые, люди с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, а также ишемической болезнью сердца, тахикардией, кардиомиопатией. Опасно перегреваться при наличии вегетоневроза. Кроме того, опасности подвержены астматики и люди, которым диагностировали цирроз печени или гепатит.

«Туда же входят беременные, а также лица, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт», — добавил Орловский.

Кроме того, тепловой удар грозит тем, кто злоупотребляет алкоголем. Всем, кто входит в группу риска, важно не забывать охлаждаться в жару, пить больше жидкости, заключил врач.

Напомним, также врачи предупреждают, что жара – это причина дополнительной нагрузки на сердце и систему кровоснабжения, поэтому жара «сердечникам» опасна обострением острого состояния. Чтобы помочь себе, очень важно соблюдать правильное питание и питьевой режим. Важно исключить алкоголь, так как он повышает артериальное давление и может спровоцировать гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда.

Ранее врач рассказала, как правильно пить воду в жару, чтобы избежать отеков.

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