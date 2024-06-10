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В Дагестане более 270 человек обратились к врачам из-за кишечной инфекции

В Буйнакске более 270 человек обратились в больницу с кишечной инфекцией

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В Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации Буйнакска Арипа Аримова.

Инцидент произошел в Буйнакске. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции.

«В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», – поделился Аримов.

О том, что стало причиной произошедшего, не сообщается.

До этого дети массово обратились в медучреждения Подмосковья после посещения парк-отеля. Школьники приехали на спортивный слет, но вскоре две девочки обратились за помощью из-за острой боли в животе. Им

Уже вечером количество пострадавших возросло, на симптомы острой кишечной инфекции пожаловались более десяти человек. В результате 13 девочек направили в медучреждения. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка.

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