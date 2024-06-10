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Врач рассказал, как спасти кожу при получении солнечного ожога

Врач Ворожейкин: декспантенол поможет спасти кожу при получении солнечного ожога

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Depositphotos

При получении солнечного ожога важно как можно скорее уйти с открытого солнца и постараться ограничить попадание прямых солнечных лучей на кожу. Об этом kp.ru рассказал врач-дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

По его словам, чтобы облегчить состояние, стоит нанести на место ожога декспантенол в виде мази или аэрозоля. Однако в случае, если ожог более тяжелый и на коже появились пузыри, эксперт советует использовать антисептические высушивающие препараты — бриллиантовую зелень (зеленку) или фукорцин. При этом йод применять не стоит, потому что он может дать реакцию на коже, предупредил Ворожейкин.

«Если под рукой нет этих средств, всегда можно сделать влажно-высыхающие повязки, лучше с водным антисептиком (хлоргексидин, мирамистин). Для этого марлю смачивают раствором с антисептиком и накладывают на мокнущее место (туда, где лопаются пузырьки — Прим. ред.). Также при появлении пузырей рекомендую принимать антигистаминные (противоаллергические — Прим. ред.) препараты», — добавил он.

В случае получения серьезного ожога рекомендуется обратиться к врачу, заключил специалист.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого говорил, что некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению, поэтому при их приеме нужно избегать загара.

Ранее россиянам рассказали, как загар воздействует на организм человека.

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