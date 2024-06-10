Россияне рассказали о самых странных вопросах на собеседовании

Россияне рассказали, какие из вопросов на собеседовании они считают неуместными и странными. Большинство включило в список вопросы о знаке зодиака и времени рождения – так ответили 58% участников соответствующего исследования, передает RT.

Чуть меньше респондентов – 56% – признались, что их на собеседовании спросили, зачем им вообще нужна работа. Столько же людей назвали странным вопрос: «Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?». Больше половины опрошенных (51%) вообще считают неуместными любые вопросы и проверки личных качеств при трудоустройстве.

Чуть меньше половины респондентов (48%) остались недовольны вопросами о браке и детях, столько же – вопросами о том, почему нанять должны именно их и почему человек хочет работать именно в этой компании.

Многие посчитали недопустимым вопрос о том, кем себя видит человек через 5, 10 или 15 лет (37%), другие посчитали неподходящими проверки на логическое мышление.

Всего в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

HR-специалисты до этого назвали главной ошибкой соискателей на собеседовании отсутствие подготовки. У таких случаях у работодателя может сложиться впечатление о том, что кандидату все равно, куда он идет, поэтому лучше осознанно готовиться к интервью.

Ранее соискательница пожаловалась, что ее не взяли на работу из-за отсутствия макияжа.