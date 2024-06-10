Россиянин подошел к ребенку в коляске и распылил перцовый баллончик ему в лицо

В Краснодарском крае неизвестный проявил агрессию к маленькому ребенку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Новороссийске. По словам местных жителей, неизвестный подошел к женщине с коляской и брызнул полуторагодовалому ребенку в лицо содержимым перцового баллончика. При этом мужчину пытались поймать очевидцы, но ему удалось скрыться.

Приехавшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь. О характере травм и состоянии пациента не сообщается. Информация о том, госпитализировали ли ребенка, отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники ведомства зарегистрировали сообщение о произошедшем. На данный момент проводится проверка, личность мужчины устанавливают.

До этого в Петербурге подростки напали на таксиста. По версии правоохранителей, школьники отказались оплачивать проезд и распылили в лицо таксиста перцовый баллончик.

Ранее пьяные россияне избили школьников, фотографировавшихся для выпускного альбома.