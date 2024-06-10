В Сумской области Украины ночью возникли проблемы с энергоснабжением

Украинский энергооператор сообщил о ночном отключении объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. Соответствующая публикация размещена на сайте компании.

Сбой в работе объекта объяснили техническими причинами. Из-за него в городе Сумы пропало энергоснабжение. К 6:30 утра большая часть пользователей в городе снова смогли пользоваться светом. Ремонтные работы продолжаются.

В «Укрэнерго» пообещали полностью восстановить энергоснабжение в ближайшие часы.

До этого на Украине пообещали не отключать свет в воскресенье.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.