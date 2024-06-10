До 26 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха в столице будет колебаться от +24....26°С. Ночью на вторник ожидается понижение до +15°С.

Скорость ветра будет изменчивой, с направлением юго-западное и южное, со скоростью 6-11 м/c. Атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от +23...28°С. Ночью на вторник температура может опуститься до +12°С.

До этого сообщалось, что тропический «мегаливень» ожидается в Москве в День России, который традиционно празднуют 12 июня.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что ни в один год в новейшей истории страны 12 июня еще не выпадало такое количество осадков. Более того, специалист не исключил нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году, тогда в День России в Москве выпали 34,1 миллиметра осадков.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.