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В Крыму раскрыли ущерб от двух блокад полуострова

Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

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Unsplash

Ущерб, который Крым понес в результате водной и энергетической блокад, суммарно превысил 14 трлн рублей. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, водная блокада нанесла ущерб на 7 трлн руб.

«По энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал Константинов.

Кроме того, он заявил, что в регионе также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а также оценят разрушение инфраструктуры Крыма во времена нахождения в составе Украины.

7 июня сообщалось, что Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.

Ранее в Крыму назвали лживыми слова Зеленского, что Крым ждет возвращения к Украине.

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