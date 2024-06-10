Вильфанд рассказал о погоде на юге России

На следующей неделе на юге европейской России ожидается повышение температуры воздуха на два-четыре градуса выше обычной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сообщил о погодных изменениях журналистам. Так, горные районы Краснодарского края и республики Северного Кавказа ожидают сильные дожди в начале недели.

«На юге европейской России будет очень жарко, температура продержится выше нормы на протяжении всей недели. В Краснодарском крае температура поднимется до 31-36°С, в Крыму и Ставропольском крае также будет очень тепло. Ночные температуры составят около 20°С, что типично для июля,» — отметил он.

В Ростовской области температура достигнет 30...35°С. Вторник и среда принесут очень жаркую погоду с температурой 35...36°С на юге Центрального федерального округа, в частности, в Воронежской области.

Вильфанд также добавил, что в первой половине недели в континентальных районах юга европейской России не ожидается значительных осадков. В понедельник на юге Краснодарского края прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с. На Северном Кавказе также ожидается сильный грозовой дождь, град и ветер со скоростью 20-25 м/с.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.