В Москве возбуждено дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в районе Измайлово. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу.

До этого сообщалось, что Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин задержан в Москве из-за драки в районе Измайлово, после которой один из потерпевших умер. Как сообщал Telegram-канал Baza, после ссоры Медвёдкин напал на Щельцина и его друга Ивана Познякова. Второй умер в результате полученных ранений.

В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Как сообщает источник, Щельцин вместе со своим другом Иваном шел в магазин. Они встретили неизвестную пару. Парень с девушкой громко себя вели, вероятно, были пьяны.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.