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Российских туристов заселили в недостроенный корпус гостиницы в Турции

Shot: в Турции российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля

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Depositphotos

Туристов из РФ заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, а некоторых выгнали на улицу из-за дефицита свободных комнат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, речь шла о гостинице Mövenpick Resort Antalya в турецком городе-курорте Кемере. При бронировании тура, отдыхающие ждали размещения в комфортных номерах, однако на самом деле их заселили в неубранные помещения с муравьями и строительной пылью. Отмечается, что путевки обошлись российским туристам в 400-500 тысяч рублей.

В материале отмечается, что вся проблема оказалась связана с тем, что новый корпус достроить вовремя не успели, и он открылся лишь частично.

Ранее российских туристов заселили в Египте в пустой неработающий отель.

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