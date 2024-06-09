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Средства ПВО унитожили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

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РИА Новости

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 14:00 по московскому пресечена попытка Вооруженных сил Укрины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в Минобороны.

До этого стало известно, что Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 8 июня Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

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