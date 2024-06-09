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В РФ могут признать жизненно необходимым средство от болезни Бехтерева

Минздрав РФ рассмотрит включение лекарства от болезни Бехтерева в список ЖНВЛП

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Министерство здравоохранения РФ намерено рассмотреть вопрос о включении средства для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

Чиновник пообщался с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся в период с 5 по 8 июня. В частности, он прокомментировал новости о разработке средства против развития болезни Бехтерева.

«Мы будем рассматривать этот препарат для внесения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы цену на него можно было регулировать», — отметил Мурашко.

В конце апреля пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что российские ученые разработали первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способным препятствовать развитию рентгенологического аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева). По информации ведомства, лекарство представляет собой моноклональное антитело, которое уничтожает ответственные за иммуноваспалительный процесс клетки.

Ранее в Минздраве РФ назвали сроки появления средства против развития болезни Бехтерева в российских аптеках.

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